СФ одобрил ратификацию протокола России с Южной Осетией о бессрочном пребывании граждан

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о ратификации протокола к договору РФ с Южной Осетией, который освобождает граждан договаривающихся сторон от ограничений по срокам их пребывания на территории обеих стран.

Протокол был подписан в Москве 9 ноября 2018 года. Он предусматривает "возможность для граждан одной договаривающейся стороны находиться на территории другой договаривающейся стороны без ограничений по срокам пребывания, установленных законодательством каждого из государств".

Как пояснил статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, в настоящее время срок временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего в безвизовом порядке, согласно закону, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней. "Все эти ограничения в отношении граждан Республики Южная Осетия в соответствии с протоколом снимаются. Они могут находиться на нашей территории любое количество времени, сколько посчитают нужным", - сказал он накануне рассмотрения закона Совфедом.

"С учетом того, что население Южной Осетии небольшое, практически все оно работает на территории России, чему препятствуют установленные ограничения, мы идем навстречу", - добавил заместитель министра, отметив, что подобные привилегии не предусмотрены для граждан ни одного другого государства.