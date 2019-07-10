Совфед одобрил закон о порядке определения выплат компенсаций полицейским и их семьям

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил правительственный закон о наделении МВД РФ правом определять порядок выплаты компенсаций в случае гибели полицейских, получения ими увечий, а также в случае причинения вреда имуществу сотрудника полиции и его близких родственников.

"Закон дополняет статью 43 федерального закона "О полиции" частью, согласно которой порядок выплаты единовременных пособий, ежемесячной денежной компенсации и сумм возмещения вреда, причиненного имуществу, принадлежащему сотруднику полиции или его близким родственникам, определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел", - говорится в сопроводительных документах к закону.

На сегодняшний день министерство как уполномоченный орган исполнительной власти определяет порядок выплаты ежемесячных денежных компенсаций ушедшим со службы в полиции гражданам, получившим инвалидность вследствие ранений, которая не позволяет им продолжить работу в органах правопорядка. В то же время, как отмечали разработчики закона, сейчас МВД выплачивает и единовременные пособия в случаях гибели сотрудников органов внутренних дел их семьям, самим сотрудникам при получении ими увечий на службе, а также компенсирует вред имуществу полицейских и их семей.

Сейчас в случае гибели сотрудника полиции при исполнении служебного долга члены его семьи могут рассчитывать на единовременное пособие в размере 3 млн рублей. При получении увечий, делающих дальнейшее прохождение службы невозможным, полицейскому выплачивается компенсация в размере 2 млн рублей. В законе уточняется, что МВД РФ теперь будет определять порядок выплаты таких единовременных пособий и компенсаций. Увеличение размера выплат в законе не предусмотрено.