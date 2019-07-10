Москалькова призвала Думу гарантировать право коренных народов на досрочную пенсию

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в среду призвала депутатов Госдумы поддержать законопроект, закрепляющий право представителей коренных и малочисленных народов на получение досрочной пенсии, который вскоре должен быть представлен правительством.

"Сегодня коренные и малочисленные народы в результате поправок, внесенных ко второму чтению к закону о пенсионной реформе, получили право на досрочную пенсию. Но они могут получить ее в том случае, если предъявят специальный документ. Вот такой специальный документ может быть обозначен в дополнительном законе, а его сегодня нет", - констатировала Москалькова в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

По словам омбудсмена, президент РФ Владимир Путин уже дал соответствующее поручение. "Я надеюсь, что в ближайшее время поступит такой законопроект из правительства в Государственную думу. Прошу его поддержать", - сказала она.

При этом она также призвала максимально информировать общество о том, как реализуются изменения в пенсионной системе. "Мы все должны сегодня проводить большую просветительскую работу и контролировать, чтобы все, что заложено в законе, выполнялось", - резюмировала Москалькова.