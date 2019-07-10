Роскомнадзор внедряет технологию, позволяющую ускорить блокировку запрещенного контента

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор совместно с операторами связи внедряет на сетях операторов новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации, который позволяет ускорить процесс блокировки противоправных ресурсов. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в среду в ТАСС.

"На сегодняшний день новый механизм внедрен и применяется на сетях около 850 крупных и магистральных операторов связи. Тестовая эксплуатация проходит на сетях еще около 20 операторов связи, - отметили в ведомстве. - Среди ключевых преимуществ нового механизма - возможность получения операторами связи выгрузки из Единого реестра только новых или изменившихся записей вместо загрузки всего массива данных. Это позволяет в пять раз увеличить скорость реагирования операторов связи на требование ограничения доступа к новым ресурсам или ресурсам, изменившим свои сетевые адреса".

В Роскомнадзоре уточнили, что сейчас переход на использование нового механизма также возможен для операторов связи, использующих ранее протестированные Роскомнадзором (по просьбам операторов) системы фильтрации трафика: "Equila", "Барьер", "EcoFilter", "СКАТ DPI", "Carbon Reductor DPI", "ZapretService", "Тиксен-Блокировка", "ADM Filter", "Ideco Selecta" и "Cyber Filter".

"Операторы, которые будут использовать данные системы фильтрации, смогут внедрять новый механизм выгрузки без необходимости индивидуальной доработки систем фильтрации трафика", - уточнили в ведомстве.