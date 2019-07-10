Минобрнауки связывает рост стоимости платного обучения в вузах с конъюнктурой рынка

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Увеличение стоимости обучения на коммерческой основе в российских вузах обусловлен ситуацией на рынке, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) сообщила, что стоимость обучения за последний год на платных отделениях в вузах выросла на 15-19% в среднем по стране. Издание со ссылкой на специалистов также пишет, что к сентябрю цены могут вырасти еще на 15-20%.

"Стоимость платного обучения в вузах устанавливается вузами самостоятельно на основе расчета необходимых для оказания соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг. При этом Минобрнауки России исходит из необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех же платных услуг и услуг, осуществляемых в рамках установленного государственного задания", - сказали в пресс-службе.

При этом в министерстве отметили, что из полученных доходов вуз оплачивает работу профессорско-преподавательского состава и иных работников, услуги связи, коммунальные и транспортные услуги, прочие нужды. Так, недостаточная финансовая обеспеченность образовательной программы может привести к возникновению дефицита средств у образовательной организации и, как следствие, снижению качества оказания образовательных услуг, объяснили в министерстве.

"В связи с этим Минобрнауки России исходит из того, что стоимость обучения договорных студентов не должна быть ниже величины фактического финансирования подготовки студента по образовательной программе за счет средств федерального бюджета, определяемого на основании единых для всей отрасли нормативов затрат. Данные нормативы учитывают требования федеральных государственных образовательных стандартов, обязательства вуза по обеспечению уровня оплаты труда отдельных категорий работников, региональные различия в заработной плате и уровне цен и тарифов", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что увеличение стоимости обучения после заключения договора возможно только на уровень инфляции, предусмотренный законом о бюджете. Минобрнауки также отслеживает ситуацию с установлением вузами стоимости платного обучения и принимает меры при обнаружении нарушений и отклонений, выявленных в ходе мониторинга. "В 2019-2021 годах будет происходить поэтапный рост финансирования подготовки студентов за счет средств федерального бюджета с учетом роста заработной платы работников, а также финансированием незарплатных статей расходов", - добавили в пресс-службе.