Раскаявшегося псковского чиновника освободили от уплаты штрафа за превышение полномочий

ПСКОВ, 10 июля. /ТАСС/. Бежаницкий районный суд признал главу Новоржевского района Псковской области Михаила Пашкова виновным в превышении должностных полномочий при отчуждении имущества муниципального предприятия, назначил ему штраф, но освободил от этого наказания, так как чиновник раскаялся, сообщил в среду ТАСС председатель суда Сергей Филиппов.

"Пашков признан виновным в превышении должностных полномочий, осужден к штрафу, но освобожден от наказания. Штраф он платить не будет, он юридически не судим", - сказал собеседник агентства.

Филиппов уточнил, что суд принял во внимание раскаяние чиновника. "Есть такое понятие - деятельное раскаяние. И в связи с тем, что он раскаялся, написал явку с повинной, мы переквалифицировали преступление и освободили от наказания", - пояснил председатель суда.

Дело в отношении Пашкова о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) было возбуждено в феврале. Как сообщала прокуратура, предчувствуя банкротство муниципального предприятия, чиновник завладел его имуществом во избежание наложения на него ареста, переоформляя его на другое предприятие, которое не имело долгов.