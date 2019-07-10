{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Раскаявшегося псковского чиновника освободили от уплаты штрафа за превышение полномочий

Глава Новоржевского района региона написал явку с повинной

ПСКОВ, 10 июля. /ТАСС/. Бежаницкий районный суд признал главу Новоржевского района Псковской области Михаила Пашкова виновным в превышении должностных полномочий при отчуждении имущества муниципального предприятия, назначил ему штраф, но освободил от этого наказания, так как чиновник раскаялся, сообщил в среду ТАСС председатель суда Сергей Филиппов.

"Пашков признан виновным в превышении должностных полномочий, осужден к штрафу, но освобожден от наказания. Штраф он платить не будет, он юридически не судим", - сказал собеседник агентства.

Филиппов уточнил, что суд принял во внимание раскаяние чиновника. "Есть такое понятие - деятельное раскаяние. И в связи с тем, что он раскаялся, написал явку с повинной, мы переквалифицировали преступление и освободили от наказания", - пояснил председатель суда.

Дело в отношении Пашкова о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) было возбуждено в феврале. Как сообщала прокуратура, предчувствуя банкротство муниципального предприятия, чиновник завладел его имуществом во избежание наложения на него ареста, переоформляя его на другое предприятие, которое не имело долгов.

Теги
РоссияПсковская область
Потомок Гюдена попросил о перезахоронении останков генерала в Доме Инвалидов в Париже
Останки были обнаружены на территории Королевского бастиона в Смоленске
Читать полностью