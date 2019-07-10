Пользователи сообщают о сбоях в работе "ВКонтакте"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в среду днем в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (81%), трудности при отправке сообщений (14%) и при входе в аккаунт (3%).

Проблемы в работе соцсети наблюдаются по всей России, больше всего о них сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Ростова-на-Дону.