{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пользователи сообщают о сбоях в работе "ВКонтакте"

Проблемы в работе соцсети наблюдаются по всей России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в среду днем в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (81%), трудности при отправке сообщений (14%) и при входе в аккаунт (3%).

Проблемы в работе соцсети наблюдаются по всей России, больше всего о них сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Ростова-на-Дону.

Теги
Россия
Эксперты выяснили, где дешевле всего отдыхать в бархатный сезон
В тройке бюджетных - российские курорты Черноморского побережья, Болгария и Турция
Читать полностью