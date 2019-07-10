Эксперты выяснили, где дешевле всего отдыхать в бархатный сезон

Российские курорты Черноморского побережья заняли первое место среди самых бюджетных мест для отдыха в период с августа по октябрь. Рейтинг составили эксперты онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip.

Согласно результатам исследования, стоимость готового тура на эти курорты на двоих на семь дней в октябре составит от 29 100 рублей, в сентябре - минимум 37 000 рублей.

На втором месте Болгария, в эту страну в сентябре и октябре можно будет приобрести туры за 40 800 и 38 900 рублей соответственно. Замыкает тройку бюджетных курортов на бархатный сезон Турция, стоимость готового тура в августе и сентябре начинается от 44 200 рублей.

В пятерку также вошли Тунис (стоимость тура в сентябре составит от 48 500 рублей) и Греция (от 51 600 рублей в августе).

В топ-10 вошли Кипр (от 52 600 рублей в августе), Черногория (от 54 900 рублей в октябре), Хорватия (от 60 600 рублей в сентябре), Испания (от 64 300 рублей в октябре) и Италия (от 67 200 рублей в октябре).

Директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов отметил, что туристов на курортах с началом осени становится намного меньше. "Со снижением спроса падают и стоимость туров в период с августа по октябрь, и цены в местных ресторанах и кафе, что делает такие поездки наиболее выгодными", - добавил он.