Меркель заявила об отсутствии поводов беспокоиться о ее здоровье

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель, испытавшая в среду очередной приступ сильной дрожи, сказала, что повода для беспокойства нет. Об этом она заявила на пресс-конференции в среду после переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

"Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться", - отметила она.

Меркель трижды за последний месяц испытывала приступы сильной дрожи во время официальных мероприятий - 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также сегодня.

"Как это началось, так само однажды и пройдет. Но пока этот день не наступил, - заверила канцлер. - А пока я убеждена в собственной работоспособности".

Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер ранее отказалась отвечать на вопросы журналистов, проходит ли Меркель медицинское обследование в связи с постоянными приступами дрожи.