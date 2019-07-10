Новый саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) в среду официально передал Украине в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (саркофаг), возведенный над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщило представительство ЕС на Украине. В церемонии принял участие президент Украины Владимир Зеленский. "Постоянный саркофаг на ЧАЭС был передан в эксплуатацию украинской стороне (Государственному специализированному предприятию (ГСП) "Чернобыльская АЭС), то есть отныне Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии", - сообщило представительство ЕС в Facebook.

В сообщении отмечается, что "ЕС приветствует официальную передачу украинской власти постоянного саркофага - нового безопасного конфайнмента, - который построили на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года". Кроме того, в представительстве отметили, что ожидают скорейшего завершения строительства нового временного хранилища использованного ядерного топлива.

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