Новый саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) в среду официально передал Украине в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (саркофаг), возведенный над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщило представительство ЕС на Украине. В церемонии принял участие президент Украины Владимир Зеленский.
"Постоянный саркофаг на ЧАЭС был передан в эксплуатацию украинской стороне (Государственному специализированному предприятию (ГСП) "Чернобыльская АЭС), то есть отныне Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии", - сообщило представительство ЕС в Facebook.
В сообщении отмечается, что "ЕС приветствует официальную передачу украинской власти постоянного саркофага - нового безопасного конфайнмента, - который построили на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года". Кроме того, в представительстве отметили, что ожидают скорейшего завершения строительства нового временного хранилища использованного ядерного топлива.
"Это будет еще одним большим шагом для преобразования эпицентра трагической аварии 1986 года в стабильное и экологически безопасное место", - подчеркнули в делегации ЕС.
Строительство нового безопасного конфайнмента над старым объектом "Укрытие" началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров саркофага его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году. Внутри арки конфайнмента установлен кран для демонтажа существующего старого саркофага и остатков четвертого энергоблока. Новый саркофаг имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в €1,5 млрд.
В марте 2019 года на промышленной площадке ЧАЭС осуществлялись пусконаладочные работы, индивидуальные и комплексные испытания оборудования и технологических систем конфайнмента. В конце апреля 2019 года саркофаг был введен в режим пробной эксплуатации.