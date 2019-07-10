Новгородская облдума предложила использовать часть маткапитала на образование родителей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Новгородская областная дума разработала законопроект, предполагающий использовать средства материнского капитала на компенсацию расходов по образованию не только детей, но и самих родителей, в среду он направлен в Госдуму, сообщила председатель Новгородской областной думы Елена Писарева на совещании по поддержке молодых семей в регионе.

"Законодательная инициатива направлена на расширение возможности использования материнского капитала для переквалификации или обучения тех родителей, которые занимаются воспитанием детей", - сказала Писарева, добавив, что законопроект был подписан ею и в среду направлен в Госдуму.

В документе, предоставленном ТАСС пресс-службой областной думы, поясняется, что проект изменений направляется на предварительную экспертизу в Госдуму. Законодательно закрепить возможность использования средств материнского (семейного) капитала на компенсацию расходов, связанных с получением образования матерью или отцом ребенка, предлагается с 1 января 2020 года.

"Предлагается внести изменения в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в целях установления возможности использования средств материнского (семейного) капитала на компенсацию расходов, связанных с получением профессионального образования (дополнительного профессионального образования), профессионального обучения матерью, либо в случаях смерти матери, иных предусмотренных федеральным законом случаях - отцом, а также усыновителем", - говорится в пояснительной записке к предлагаемым изменениям.