Потомок Гюдена попросил о перезахоронении останков генерала в Доме Инвалидов в Париже

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Альберик д'Орлеан, прямой потомок соратника императора Наполеона - генерала Шарля Этьена Гюдена, чьи останки, предположительно, были обнаружены во время российско-французской археологической экспедиции в Смоленске, обратился к французским властям с просьбой о перезахоронении праха в Доме Инвалидов в Париже. Об этом ТАСС в среду сообщила вице-президент фонда развития русско-французских исторических инициатив Мария Катасонова.

Останки, предположительно принадлежащие генералу Шарлю Этьену Гюдену, погибшему в августе 1812 года, были обнаружены на территории Королевского бастиона в Смоленске участниками российско-французской археологической экспедиции. У найденных останков имеются признаки ранений, полученных в свое время самим генералом - из-за ранения ему ампутировали ногу, вторая нога также была повреждена. Установить точную принадлежность планируется при помощи двух независимых ДНК-экспертиз, свое согласие на участие в исследованиях дал прямой потомок генерала Альберик д'Орлеан, проживающий во Франции.

"Мы разговаривали с ним, он сообщил, что уже написал обращение [к французским властям] с просьбой о перезахоронении останков в Доме Инвалидов в Париже. Это один из главных памятников в Париже, в нем помимо музеев находится некрополь военных, гробница Наполеона", - сказала собеседница агентства.

По словам Катасоновой, потомок генерала выразил надежду, что история с обнаружением останков, предположительно Шарля Этьена Гюдена, придаст новый импульс развитию отношений между Россией и Францией.

"Альберик также рассказал, что несмотря на то, что в той войне Россия и Франция были противниками, а его предок был среди тех, кто пришел в Россию с войной, он считает что наши страны должны быть союзниками. Жена Альберика - русская, его дети говорят на русском языке", - добавила вице-президент фонда развития русско-французских исторических инициатив.

О генерале Гюдене

Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер родился 13 февраля 1768 года, учился в Бриеннской военной школе (Франция) вместе с Наполеоном Бонапартом. Во время русской кампании 1812 участвовал в Смоленском сражении, во время боя при Валутиной Горе выстрелом, сделанном из русского орудия, ему оторвало обе ноги. Гюдена эвакуировали в Смоленск, где он вскоре умер, место захоронения считалось утраченным.

Археологическая экспедиция в Смоленске проходит с мая 2019 года под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Организаторами экспедиции выступили "Фонд развития русско-французских исторических инициатив", Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.