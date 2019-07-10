Зеленский подписал указ о превращении Чернобыля в открытую зону

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым снимается ряд предыдущих запретов в части посещения зоны отчуждения, в том числе создается "зеленый коридор" для туристов. Об этом в среду заявил глава государства.

"Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. <...> Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим "зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции", - отметил Зеленский, добавив, что "запретов не будет".

Сейчас, по его словам, Чернобыль является источником коррупции. "К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции: силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро прекратим", - подчеркнул он. Зеленский пообещал, что Чернобыль будет превращен в научный и туристический объект, который "станет символом свободы новой Украины - без коррупции и дурных запретов, с инвестициями и будущим".