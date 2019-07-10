Врачам в Мурманской области будут выплачивать подъемные по программе "Арктический доктор"

МУРМАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области будут выплачивать подъемные средства врачам, приезжающим работать в регион из других территорий. Как сообщил в среду на пресс-конференции врио губернатора региона Андрей Чибис, для этого будет пересмотрена региональная программа "Арктический доктор".

Сейчас нехватка кадров в медицине, по данным областных властей, составляет порядка 50%.

"Осенью пересмотрим программу "Арктический доктор", [приезжающим врачам] будут подъемные, сразу, чтобы могли обустроиться", - сказал он, отвечая на вопрос о ситуации с кадрами в медицине.

По словам Чибиса, сейчас по программе предусмотрены выплаты уже по факту отработанного в регионе срока. Однако врачам, приезжающим в регион, средства нужны сразу, чтобы устроиться на новом месте. "Вместо "отступных", выплат по итогам работы в течение всего срока, нужны подъемные", - пояснил Чибис.

Еще одним шагом по привлечению врачей стало уже принятое в регионе решение по возможности приватизировать жилье, которые предоставляется приезжающим врачам. "Врачи, отработав срок по программе "Арктический доктор", сейчас не держатся за регион - жилья нет своего. Для этого принято решение", - сказал глава региона.

Другой проблемой в медицинской сфере Чибис назвал низкие зарплаты. "Даже если врачи получают много, в заплате низкая доля фиксированной части, оклада, поэтому непонятно, получишь или нет - как руководство посмотрит. Наша задача - стабильность, достаточная гарантированная часть зарплаты", - сказал Чибис, пояснив, что для этого будут приняты меры к повышению доли окладов и снижению доли стимулирующих надбавок в общей величине зарплат врачей.