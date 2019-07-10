Эксперты обнаружили вирус, способный читать переписку в Telegram и WhatsApp

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую версию вируса-шпиона FinSpy, который способен наблюдать за всеми действиями пользователя на мобильном устройстве, в том числе читать секретные переписки в защищенных мессенджерах. Об этом говорится в сообщении компании в среду.

По заверением "Лаборатории Касперского", новая версия шпионской программы умеет собирать данные из мессенджеров, которые используют технологию шифрования, таких как Telegram и WhatsApp. Однако, отмечают эксперты, внедрить вирус можно лишь двумя способами: при получении физического доступа к устройству либо через устаревшую версию мобильной операционной системы Android или джейлбрейк Apple (Jailbreak - официально неподдерживаемая корпорацией Apple операция, которая позволяет получить доступ к файловой системе ее продукции).

Таким образом, предупреждают в "Лаборатории Касперского", удаленно злоумышленники могут взломать устройство посредством SMS, электронных писем или push-уведомления, в результате чего хакеры получают безграничные возможности по отслеживанию работы устройства. К примеру, перечисляют эксперты, злоумышленники могут собирать различные типы пользовательских данных: контакты, электронные письма, SMS-сообщения, записи календарей, местоположение GPS, фотографии, файлы, записи голосовых звонков и данные из мессенджеров.

"Авторы FinSpy внимательно следят за появлением новых способов защиты для мобильных платформ и быстро вносят изменения в свою программу, чтобы поддерживать ее работоспособность. Более того, они отслеживают, какие приложения набирают популярность среди потенциальных жертв, и внедряют функции, позволяющие собирать из них данные. Мы постоянно сталкиваемся с детектами FinSpy, поэтому советуем регулярно устанавливать системные обновления и не забывать делать это сразу после того, как появляются соответствующие уведомления", - поделился советом антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Алексей Фирш, чьи слова приводятся в сообщении.