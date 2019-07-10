На "Машук" впервые приедут делегации из Пакистана, Ирана и Ирака

ПЯТИГОРСК, 10 июля. /ТАСС/. Делегации из Ирана, Ирака, Пакистана, Казахстана впервые станут участниками молодежного форума "Машук-2019", который пройдет в августе в Пятигорске (Ставропольский край), сообщил в среду ТАСС директор форума Дмитрий Донецкий.

"В первой и второй смене форума будут участвовать 200 человек из других регионов страны, помимо СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ - прим. ТАСС), и 40 иностранцев. В частности, впервые в этом году подали заявки жители Пакистана, Ирана, Ирака, Казахстана. Кроме того, среди участников будет молодежь из Южной Осетии, самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы", - сказал Донецкий.

По его словам, уже завершена регистрация на первую смену форума. "Было подано около 2 тыс. заявок, почти два человека на место. Уже сегодня по второй смене у нас 2 тыс. 205 заявок и порядка тысячи заявок на третью смену. Регистрация участников закончится 17 июля", - сказал директор форума.

Донецкий отметил, что на подготовку и проведение форума будет направлено более 60 млн рублей. Это деньги Федерального агентства по делам молодежи, а также краевого бюджета.

"Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил в августе с участием почти 2 тыс. представителей из регионов России и зарубежья.