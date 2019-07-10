Венедиктов рассказал о состоянии здоровья Вышинского

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский здоров и будет отстаивать в суде свою невиновность. Об этом сообщил в среду главный редактор радиостанцции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, приехавший в Киев, чтобы передать президенту Украины письмо от матери журналиста.

"Был в СИЗО у Кирилла Вышинского. Как украинский гражданин он намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца. Он надеется, что процесс начнется по существу 15 июля. Здоров", - написал Венедиктов в Telegram-канале.

Ранее сегодня главред радиостанции сообщил, что находится в Киеве, куда привез личное письмо мамы Кирилла Вышинского Ларисы Романовны президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Мне известно, что адресат его получил. Теперь это (письмо) в руках президента Зеленского. Мы договорились, что письмо могут сделать открытым или мама Кирилла, или его получатель - президент Зеленский", - написал Венедиктов.

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.