Госдума поддержала в первом чтении законопроект о практической подготовке студентов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о практической подготовке обучающихся. Законопроект внесла на рассмотрение палаты в декабре 2018 года группа депутатов во главе с председателем думского комитета по образованию и науке Вячеславом Никоновым.

Документ законодательно закрепляет понятие "практическая подготовка" - это "форма организации учебной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы".

Определяется, что практическая подготовка учащихся может проводиться не только на базе образовательных организаций, но и на базе предприятий и учреждений. Российские вузы получат возможность организовать практику для студентов в сетевой форме. Определяется возможность взаимозачетов различных модулей при реализации практической подготовки в сетевой форме образования.

"Вводится норма об использовании имущества государственными и муниципальными организациями площадей предприятий и организаций. Это очень важный пункт, для образовательных государственных и муниципальных организаций закрепляется норма об [их] бесплатном использовании. Вводится норма об указании мест осуществления практики в системе Интернет и определяется возможность учета модулей практической подготовки в общем объеме реализуемой программы", - сообщила зампред комитета по образованию и науке Любовь Духанина, представляя законопроект на пленарном заседании.

Депутат отметила, что законопроект, расширяющий для студентов возможности прохождения практики, готовился вместе с работодателями. "Современный рынок труда демонстрирует нам необходимость совершенствования практической подготовки обучающихся", - добавила она.