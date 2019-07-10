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Дело в отношении Кокорина и Мамаева

УФСИН опровергла побег двоих заключенных из колонии, куда были доставлены Кокорин и Мамаев

Осужденные к принудительным работам самовольно покинули расположение участка

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. УФСИН по Белгородской области опровергло факт побега двух заключенных из исправительной колонии номер 4, куда были доставлены для отбытия наказания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

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"Указанная информация является недостоверной. Побегов из исправительных учреждений не допущено", - сообщили ТАСС в УФСИН. Там пояснили, что "10 июля в первой половине дня двое осужденных к принудительным работам (они не являются заключенными и самостоятельно ходят на работу - прим. ТАСС) самовольно покинули расположение участка (функционирующего как исправительный центр рядом с колонией - прим. ТАСС)".

В настоящее время проводятся первоначальные мероприятия по установлению их местонахождения. Если поиск не даст результата, будет решаться вопрос об их объявлении в федеральный розыск.

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Дело в отношении Кокорина и Мамаева
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