В интернете собирают подписи в защиту находящегося в шведском СИЗО рэпера ASAP Rocky

СТОКГОЛЬМ, 10 июля. /ТАСС/. Более 330 тыс. человек подписали в течение одного дня призыв на сайте change.org с требованием освободить американского рэпера ASAP Rocky, задержанного шведской полицией 3 июня после драки в центре Стокгольма. Об этом сообщает в среду агентство ТТ. Петиция адресована шведским властям: организаторы акции считают, что исполнитель действовал только в целях самообороны и не совершал преступления.

ASAP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка произошла еще 30 июня. Окружной суд шведской столицы 5 июля принял решение взять его под стражу. Обвинение должно быть выдвинуто прокуратурой не позднее 19 июля. Сам исполнитель утверждает, что невиновен, что на него самого было совершено нападение и он был вынужден защищаться.

Петиция, целью которой является сбор 500 тыс. подписей, была создана вскоре после того, как на сайте TMZ была опубликована статья о том, что ASAP Rocky содержат в заключении в Швеции "в нечеловеческих условиях".

Информация опровергается шведской Службой тюрем и пробации. Она сообщает, что все заключенные получают трехразовое питание и живут в комнате с письменным столом, кроватью с матрасом и телевизором. В СИЗО, по данным властей, недавно был проведен ремонт.