Монумент в память о погибших в годы войны сотрудниках ВДНХ открыли в Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Четырехметровый бронзовый монумент в память о сотрудниках, погибших в годы Великой Отечественной войны, установили на ВДНХ. Об этом сообщила в среду пресс-служба выставки.

"Десятого июля на ВДНХ прошло торжественное открытие монумента, посвященного работникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, которые погибли во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Четырехметровый бронзовый памятник установили на площади Промышленности перед павильоном №57 "Россия - моя история", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что памятник представляет собой скульптурную композицию в форме символичной стены, разделяющей мирное и военное время. На одной части автор разместил традиционную верхнюю одежду времен Отечественной войны (фуражку и куртку), а также лопаты и грабли. На другой показал рельефное изображение солдат у зенитной пушки на фоне павильона "Рабочий и колхозница".

"Дата открытия была выбрана не случайно. В этот день в 1941 году началось Смоленское сражение на главном Московском направлении. В нем погибли 127 из 260 работников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, ушедших в народное ополчение 13-й Ростокинской дивизии", - поясняется в сообщении.