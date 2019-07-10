Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде погасил более половины задолженности по зарплате

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сергиево-Посадский хлебокомбинат погасил более половины задолженности по зарплате перед сотрудниками на 8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По результатам расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат" (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) перед 176 гражданами частично погашена задолженность на сумму более 8 млн рублей", - сообщила Врадий. Общая сумма задолженности составляла 14 млн рублей. Сейчас принимаются меры к погашению задолженности в полном объеме.

Как сообщила Врадий, в среду и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Александр Иванов совместно с заместителем руководителя Государственной инспекции труда в Московской области Ольгой Николаевой провел тематический прием граждан по вопросам невыплаты зарплаты. В ходе приема он дал указания подчиненным активизировать расследование таких уголовных дел. За последние три недели следственными органами подмосковного главка СК возбуждено восемь уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты. "Благодаря уголовно-правовым мерам, принятым следователями в ходе расследования уголовных дел, к настоящему времени уже погашена задолженность по невыплаченной заработной плате в общей сумме более 30 млн рублей", - сказала представитель ГСУ.