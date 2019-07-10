Патриарх Кирилл наградил Дрозденко за помощь в восстановлении монастыря на Валааме

ВАЛААМ, 10 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду наградил губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко знаком храмостроителя за помощь в восстановлении Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря.

Ранее патриарх освятил храм преподобного Серафима Саровского в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре.

Губернатор отметил, что строительство велось не на бюджетные средства. "Это была инициатива правительства Ленинградской области, которая была поддержана бизнес-сообществом. Были добровольные пожертвования, в том числе, кстати, членов правительства Ленобласти. Здесь нет ни копейки бюджетных денег", - сказал он журналистам после освящения храма.

По словам Дрозденко, все регионы Северо-Запада должны иметь "свое представительство в духовном смысле" на Валааме. "Как это будет сделано, решает каждый субъект. Мы приняли решение, что здесь, на Порфирьевском острове, мы построим храм и часовню. И уже настоятель и Святейший определили, что это будет храм Серафима Саровского и часовня Александра Невского", - пояснил он.

Порфирьевский остров назван в честь его первого насельника - схимонаха Порфирия, проживавшего на этой земле в 1828 году. С 2015 по 2019 год на острове были построены храм в честь преподобного Серафима Саровского, часовню Александра Невского, келейный корпус для братии и причал. Храм во имя преподобного Серафима Саровского построен на месте "исторической" одноименной деревянной часовни, которая была разрушена.

Преподобный Серафим Саровский - почитаемый Русской Церковью святой, живший в XIX веке. Он известен своими наставлениями, подвигами безмолвия и пустынножительства. Также он духовно опекал Дивеевский монастырь. Прославление и обретение мощей святого состоялось в 1903 году.

О монастыре

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамской архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря - миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основан в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР и пришел в запустение. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время наместником монастыря служит архимандрит Панкратий (Жердев), епископ Троицкий. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный, он подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тыс. паломников и туристов.