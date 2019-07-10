Зеленский поручил проложить в Чернобыле новые туристические маршруты

В среду президент подписал указ "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы". По информации пресс-службы офиса главы государства, "документ предусматривает, в частности, разработку и принятие стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта".

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский начал развитие туризма в стране с зоны отчуждения. Соответствующий указ главы государства касается увеличения туристических маршрутов в Чернобыле и облегчения доступа в зону.

"Согласно указу, будут проложены новые туристические маршруты, в том числе водным путем, построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют", - пояснили суть указа Зеленского в его офисе. Кроме того, документ предполагает отмену "необоснованных ограничений и запретов", например, относительно проведения видеосъемок. В зоне отчуждения обещают улучшить качество мобильной связи, а также предоставить возможность проводить там учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО.

В то же время вход в зону отчуждения не будет полностью свободным. "Указ обязывает чиновников и правоохранительные органы согласовывать посещения Чернобыльской зоны в течение трех календарных дней через электронный кабинет, а имеющиеся электронные билеты будут синхронизированы. В случае существования оснований для отказа в визите человек будет узнавать об этом накануне, а не на КПП", - пояснили нововведения в пресс-службе.

Зеленский считает, что подписанный указ "станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины".