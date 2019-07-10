Борт МЧС с 33 находившимися в тюрьме Багдада российскими детьми вылетел в Москву

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого 33 российских ребенка, содержавшихся в тюрьме в Багдаде, вылетел в Москву. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

"Спецборт МЧС России с 33 детьми граждан РФ вылетел из Багдада в Москву", - сказали в ведомстве.

Ранее об этом рейсе сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, работу по возвращению детей, чьи матери находятся в иракской тюрьме из-за участия в террористических организациях, планируется завершить в августе. Всего осталось совершить два вылета из Ирака в Россию, подготовлены документы для возвращения порядка 50 детей. В основном это дети в возрасте до четырех лет, родившиеся за пределами России.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года и феврале 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 57 детей.