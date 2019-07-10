Московская областная епархия перечислила 10 млн рублей пострадавшим от паводка в Иркутске

"По последним данным, сумма собранных средств составляет около 11 млн рублей (из них 10 млн перечислено Московской областной епархией). Средства перечислены в специальный фонд областного министерства социального развития и будут направлены на нужды детей из пострадавших районов. Прихожанами храмов Иркутска было собранно около 5 тонн гуманитарного груза (в том числе, одежда, вода, средства гигиены, предметы первой необходимости), который через областные пункты сбора помощи был направлен пострадавшим. К настоящему времени необходимости в предоставлении одежды, предметов первой необходимости, предметов гигиены и медикаментов нет", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь продолжает сбор средств и предметов первой необходимости для жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения. Как сообщается в среду на сайте Московского патриархата, Московская областная епархия перечислила 10 млн рублей в специальный фонд.

Помощь пострадавшим от стихии оказывают епархии и благочиния всего региона. Так, в Тулунском районе организована доставка гуманитарной помощи и продуктов в деревни, пострадавшие от наводнения. В частности, было привезено 1,5 тонны питьевой воды, 5 тонн картофеля и другие продукты питания: консервы (рисовая каша с говядиной - 600 шт., тушенка - 810 шт., лапша быстрого приготовления - более 25 тыс. шт.). Также в деревни были отправлены моющие средства и средства дезинфекции, детские средства гигиены. В Никольском храме Тулуна материальную помощь в размере 25 тыс. рублей получили многодетные семьи. Нуждающимся также были выданы 26 раскладушек, емкости для воды.

"По благословению епископа Канского и Богучанского Филарета было закуплено 200 литров бутилированной питьевой воды и продукты питания длительного хранения, которые были расфасованы в продуктовые наборы и переданы в пункт оказания помощи. Состав продуктового набора: пачка чая, сахар-рафинад, пакет сгущенного молока, два пакета макаронных изделий, два пакета круп, банка рыбных консервов, две банки тушенки, банка паштета, две булки хлеба, бутылка подсолнечного масла. Всего было собрано 50 продуктовых наборов", - отмечается на сайте.

Кроме того, в Саянском благочинии для помощи пострадавшим было собрано 300 тыс. рублей, продолжается сбор вещей и продуктов, добавили в патриархате.

Наводнение в Иркутской области

По последним данным МЧС, в результате наводнения в Иркутской области погибли 25 человека, включая ребенка, судьба девяти человек остается неизвестной. За время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 34 тыс. человек, в том числе более 8 тыс. детей, 49 социально значимых объектов, свыше 11 тыс. приусадебных участков, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. На утро вторника подтопленными оставались 190 домов в городе Тулуне. В регионе продолжает действовать режим ЧС.