Космонавт Падалка долетел до Маврикия на самолете, идущем на мировой рекорд облета Земли

ТАСС, 10 июля. Российский летчик-космонавт Геннадий Падалка, присоединившийся в среду к экипажу, который пытается установить мировой рекорд по скорости облета Земли с пересечением Северного и Южного полюсов на самолете Gulfstream G650ER, высадился на Маврикии, где воздушное судно сделало остановку. Об этом сообщил на своей странице в Twitter британский летчик Хэмиш Хардинг.

"Присутствие Геннадия Падалки на борту в этой части [пути] было огромной честью. Он остался на Маврикии. Завтра премьер-министр Маврикия [Правинд Джангот] встретится с Геннадием, чтобы поприветствовать его [в этой стране]", - говорится в сообщении.

Самолет вылетел с территории американского Космического центра им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал во вторник в 16:32 мск. Падалка присоединился к международному экипажу в среду в столице Казахстана, где была запланирована дозаправка. В состав команды входят Хардинг, астронавт NASA Терри Вертс и еще шесть представителей Великобритании, Германии, Дании, Польши, Украины и ЮАР.

Следующая остановка будет совершена после длительного перелета через Южный полюс в городе Пунта-Аренас в Чили. Из этой латиноамериканской страны экипаж рассчитывает вернуться во Флориду 11 июля.

Экипаж ставит своей целью установить новый мировой рекорд по скорости облета Земли на самолете с пересечением Северного и Южного полюсов. Для этого нужно за приблизительно 48 часов одолеть общую дистанцию 40,2 тыс. км со скоростью 838 км/час. Полет приурочен к отмечаемому 20 июля 50-летию первой в истории высадки человека на Луне в рамках экспедиции "Аполлон-11".