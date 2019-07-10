Крупное захоронение погибших на советско-финской войне красноармейцев нашли в Ленобласти

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Крупное захоронение солдат и офицеров Красной армии, погибших зимой 1940 года в ходе боев советско-финской войны, обнаружено в районе поселка Медянка в Ленинградской области, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Минобороны РФ.

"Останки 99 красноармейцев были найдены в ходе совместной экспедиции военнослужащих Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа и поискового отряда "Советский патриот" (поселок Советский, Ленинградская область). Поисковики выявили санитарное захоронение, в котором, по предварительной оценке, могут находиться до 150 останков", - говорится в сообщении.

Также были обнаружены предметы быта, вооружения, обмундирования и экипировки, среди которых первый стальной шлем советского производства, портупеи, кобуры, подсумки, знак "Готов к труду и обороне", часы, ложки. Участники экспедиции также нашли останки двух офицеров-женщин в звании младших лейтенантов, при них были медицинские принадлежности и флакон духов.

Кроме того, в ходе раскопок были найдены несколько именных предметов, по которым поисковики планируют установить личности погибших.

"Обнаруженные останки будут захоронены с воинскими почестями в ходе траурной церемонии на воинском захоронении номер 32 у станции Матросово в Ленинградской области", - отмечается в сообщении.