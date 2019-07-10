В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста уголовной ответственности за живодерство

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Заксобрание Санкт-Петербурга в среду внесло в Госдуму законопроект о снижении с 16 до 14 лет возраста привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Соответствующая поправка вносится в Уголовный кодекс. Предлагается дополнить перечень преступлений, которые могут повлечь за собой уголовное наказание для лиц, достигших 14 лет, пунктом "жестокое обращение с животными".

Как указывают в пояснительных материалах законодатели из Санкт-Петербурга, "на сегодняшний день несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными, даже если указанные действия были совершены группой" в присутствии малолетних и даже если издевательство транслировалось через интернет.

Правительство в свою очередь дало отрицательный отзыв на эту инициативу. В тексте говорится, что "предлагаемый законопроектом подход не согласуется с государственной политикой РФ, направленной на создание эффективных превентивных механизмов, препятствующих подростковой преступности, и на поиск новых методов воспитательного воздействия". В кабмине также указывают на то, что уже сейчас "предусмотрена возможность помещения в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа лиц", которым на момент совершения преступления было от 11 до 18 лет.

"Предлагаемое законопроектом механическое снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не может быть признано эффективным средством, позволяющим разрешить проблему малолетней преступности, поскольку это может привести к дальнейшей криминализации общества", - резюмировали в правительстве.