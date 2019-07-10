Союз журналистов России призвал европейские институты спасти от блокировки Sputnik в Литве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. В Союзе журналистов России (СЖР) надеются, что международная общественность, европейские организации обратят внимание на попрание ценностей свободы слова, свободы журналистики в Литве, где хотят заблокировать литовский портал российского новостного агентства Sputnik. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил секретарь СЖР Тимур Шафир.

"К сожалению, становится повторяющимся явлением противодействие властей прибалтийских стран, в данном случае Литвы, работе наших журналистов. Мы неоднократно были свидетелями тому, что декларируемые принципы общеевропейских ценностей властями этих стран, таких как свобода слова, свобода журналистики, право на выражение мнения, на практике имеют значительно меньший вес. Мы являемся свидетелями тому, что некоторые СМИ, представляющие некоторые государства, могут позволить себе подтасовку фактов, прямую ложь, нецензурную низменную брань в эфире, - те факты, на которые легко и просто закрыть глаза. Мы являемся свидетелями и тому, что факт принадлежности СМИ к российским - является основанием для их закрытия, - сказал Шафир. - Мы продолжаем надеяться на то, что международная общественность, включая ОБСЕ, Совет Европы и ряд других европейских институтов все-таки обратят внимание на это "странное" противоречие между декларируемыми ценностями и реальностью".

Ранее сообщалось, что подведомственная парламенту Литвы Комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, решила заблокировать литовский портал российского новостного агентства Sputnik ("Спутник"). Решение о прекращении доступа к данному интернет-порталу принято в рамках охраны авторских прав за незаконное публичное использование содержания, подлежащего защите по авторству.

К регулятору в начале июля обратилась национальная телевизионная и радиовещательная компания LRT с жалобой на то, что литовский портал агентства Sputnik незаконно без согласия автора разместил около 1,5 тыс. статей, опубликованных на сайте национального вещателя.

По утверждению комиссии, ее решение не связано с характером информации, распространяемой агентством Sputnik. Решение комиссии для вступления в силу должен санкционировать суд.