Глава СПЧ рассчитывает на пересмотр решения по делу о неуважении к госсимволам в Удмуртии

ИЖЕВСК, 10 июля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов выразил надежду, что решение суда оштрафовать молодого человека, который использовал ненормативную лексику при обращении к главе Удмуртии Александру Бречалову в Instagram, будет пересмотрено. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой совета.

"Мы в очередной раз сталкиваемся с неадекватным применением так называемого закона об оскорблении власти. Как мог судья не заметить, что этот закон наказывает за матерщину в адрес не всех государственных структур, а только органов, осуществляющих государственную власть в Российской Федерации. В статье 11 Конституции РФ черным по белому написано, что государственную власть в Российской Федерации осуществляют президент, Федеральное собрание, правительство и суды Российской Федерации. <…> Надеюсь, что состоявшееся судебное постановление будет пересмотрено", - приводит слова Федотова пресс-служба совета.

Председатель СПЧ также посчитал, что наказывать за мат в социальных сетях - "значит пытаться извести комаров на болоте с помощью мухобойки". По его мнению, суд должен был рассматривать поступок жителя Удмуртии как хулиганство.

"Конечно, материться вообще не полезно, как с точки зрения добрых нравов, так и с точки зрения закона. Не будем забывать, что нарушение общественного порядка, сопровождающееся нецензурной бранью в общественном месте, рассматривается в КоАП РФ как хулиганство. За нецензурную брань в СМИ тоже наказывают, хотя в этом вопросе ясно далеко не все", - отметил Федотов.

В среду стало известно, что суд Октябрьского района Ижевска назначил наказание в минимальном размере, установленном санкцией ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей молодому человеку, который использовал ненормативную лексику при обращении к главе Удмуртии. Молодой человек в суд не явился, его защита пояснила, что он раскаялся и извинился в интернете.