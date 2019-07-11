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В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука

© REUTERS/Kim Hong-Ji
В качестве причин взрывов эксперты назвали заводской брак, перегрев и старение гаджетов

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали рекомендации, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука. Они уточнили, что такие инциденты происходят по трем причинам: заводской брак, перегрев и старение гаджетов. 

Эксперты рассказали, что устройства имеют одинаковый тип энергоносителя - литий-ионный аккумулятор. Этот тип энергоносителя из-за резкого перепада температуры начинает вырабатывать газ, аккумулятор "надувается", а в редких случаях можно обнаружить течь. Кроме того, любое повреждение или удар могут привести к чрезмерному нагреву батареи, что повлечет за собой взрыв. 

Для предотвращения взрыва гаджетов Роскачество рекомендует: 

  • пользоваться фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными данной фирмой блоками; 
  • не допускать перегрева аппарата - не оставлять его под прямыми лучами солнца или под подушкой;
  • во время зарядки стараться не запускать энергоемкие игры и "тяжелые" для гаджета процессы, иначе устройство получит двойной перегрев и, как следствие, сократится срок службы аккумулятора;
  • не забывать о том, что аккумуляторы могут взорваться из-за неудачных падений; 
  • не носить гаджет в заднем кармане одежды, так как есть риск взрыва аккумулятора от механического повреждения; 
  • при вздутии аккумулятора нельзя его использовать из-за начавшихся химических реакций, которые могут повлечь за собой взрыв батареи. 

Эксперты также дали рекомендации на случай возгорания аккумулятора:

  • не прикасаясь к гаджету, необходимо выдернуть из розетки зарядное устройство, а по возможности - обесточить все помещение;
  • следует перекрыть доступ к устройству с помощью подручных средств. Например, бросить гаджет в воду или накрыть его;
  • если реакция уже началась, то необходимо быстро бросить устройство в место, взрыв в котором не причинит ущерба.

Специалисты Роскачества отметили, что десятки компаний пытаются создать новый тип аккумулятора: улучшить его энергоемкость, срок службы и сделать его безопасным.

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