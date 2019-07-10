Комитет Госдумы поддержал блокировку рекламы приборов, искажающих показания счетчиков

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству на заседании в среду поддержал законопроект о внесудебной блокировке в интернете рекламы приборов, искажающих измерение объемов потребления коммунальных ресурсов.

"У нас подготовлено положительное заключение по этому законопроекту. Мы его поддерживаем", - сказала глава комитета Галина Хованская.

Новая редакция законопроекта, учитывающая замечания правительства, была внесена в Госдуму в конце мая депутатами Борисом Гладких, Ильей Осиповым, Анатолием Тихомировым и другими парламентариями. Документом предлагается внести изменения в статью 7 федерального закона "О рекламе".

Хованская напомнила, что комитет по жилищной политике и ЖКХ является соисполнителем по документу, а профильным выступает комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. "5 февраля комитет уже рассматривал законопроект и представлял в ответственный комитет свое заключение. Авторами был изменен текст законопроекта. Мы дали заключение на новый текст", - уточнила она.

Как пояснили ТАСС в комитете, реклама приборов, искажающих измерение объемов потребления коммунальных ресурсов, - большая проблема в сфере ЖКХ. "Эти приборы ставятся на водные и электросчетчики, соответственно, показания оказываются заниженными. Человек платит меньше, а поставщик ресурса недополучает деньги. Если такие сайты будут выявлены, Роскомнадзор может блокировать такие ресурсы", - прокомментировал ответственный секретарь экспертного совета комитета Павел Склянчук.

По его словам, профильный комитет даст заключение на законопроект, скорее всего, в сентябре. Как ожидается, Государственная дума рассмотрит инициативу в осеннюю сессию. Первое чтение законопроекта может пройти в октябре.