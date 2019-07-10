Реконструкции известных сражений показали в Петербурге в честь юбилея Полтавской битвы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Военно-исторические реконструкции Полтавского сражения 1709 года, Невской битвы 1242 года, июньского наступления времен Первой мировой войны были показаны в среду на фестивале "За Россию и российское благочестие" в Санкт-Петербурге. Праздник проходит уже в четвертый раз, он приурочен ко Дню победы русской армии в Полтавской битве 1709 года, а местом его проведения выбран сад у Сампсониевского собора, заложенного при Петре Великом в память об этой битве.

"Участники праздника почтили память Петра I, возложив цветы к памятнику императору, в Сампсониевском соборе после божественной литургии открылась выставка "Непобедимый адмирал: святой праведный воин Феодор Ушаков", где представлено более 20 экспонатов, рассказывающих о жизни флотоводца, в том числе копии архивных документов, карты сражений, фотографии наград, картины. Главный экспонат выставки - икона с частицей мощей и образом святого праведного Феодора Ушакова", - сообщил ТАСС Павел Карпухин, организатор выставки.

Организаторами праздника в четвертый раз выступили приход Сампсониевского собора, администрация Выборгского района и Дом молодежи "Форпост".

Гости фестиваля увидели реконструкцию сражений и узнали о военном укладе жизни: были представлены интерактивные площадки воинских умений разных эпох, мастер-классы по метанию ножей и топоров и стрельбе из лука и арбалета, народным промыслам и танцам, выставка военной техники и игровая зона для детей с историко-познавательным квестом. В концертной части программы приняли участие фольклорные, эстрадные и военно-исторические коллективы.

Полтавская битва - крупнейшее сражение между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII, ставшее переломным событием в ходе Северной войны 1700-1721 гг. и обеспечившее России стратегическую инициативу на суше в войне со Швецией.

В память о том, что победа была одержана в день преподобного Сампсона Странноприимца, на Выборгской стороне была заложена деревянная Сампсониевская церковь - первый отечественный храм-памятник в честь победы русского оружия. Впоследствии деревянная постройка была заменена каменной, а в отделке и убранстве храма отражена тема Полтавы. Ежегодно в храме проводятся торжества, посвященные Полтавской битве.