В Ессентуках раздали 1,2 тыс. порций мороженого в поддержку избитой девочки из Ингушетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Жители Ессентуков в Ставропольском крае присоединились к благотворительной акции в поддержку семилетней девочки, которую, предположительно, избила тетя в Ингушетии, сообщил ТАСС организатор акции Магомед Алероев.

7 июля мэрия Магаса объявила в поддержку девочки эстафету добра и милосердия, раздав детям из малоимущих семей 7 тыс. штук любимого угощения пострадавшего ребенка - мороженого.

"Мы раздали 1,2 тыс. [порций] мороженого, чтобы поддержать девочку. Акция проходила на Театральной площади в Ессентуках. Мороженое раздавали как детям, так и приезжим туристам. Все остались довольны", - сказал Алероев.

По его словам, жители города беспокоятся о состоянии здоровья девочки. "Для нас эта девочка небезразлична, мы следим за ее судьбой. В акции принимали участие люди разных национальностей и возрастов", - добавил организатор акции.

4 июля семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов, где ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля девочку доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачам удалось спасти левую руку ребенка, операцию по восстановлению правой руки пока отложили.

Подозреваемая в нанесении травм ребенку - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, была задержана также 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники. Устанавливаются причины, по которым ребенок был отдан тете, условия ее проживания.