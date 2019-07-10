Во Франции в 2018 году от рук мужей и сожителей погибли более 120 женщин

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Насилие со стороны мужа, сожителя или недавнего знакомого привело в прошлом году к гибели 121 женщины во Франции, сообщило в среду МВД страны.

Данные за прошлый год лишь незначительно ниже показателя 2017 года - 130 погибших женщин. И это несмотря на несколько пропагандистских кампаний со стороны государственных и общественных структур и многочисленные акции протеста, проведенные женщинами.

Из 121 случая гибель женщин 26 квалифицированы следственными и судебными органами как "предумышленное убийство", 85 - как "непредумышленное убийство", еще 10 - как преднамеренные насильственные действия, которые привели к гибели человека. В этой связи глава МВД Кристоф Кастанер признал, что "женщины во Франции гибнут в рамках семьи раз в три дня, при этом каждые два с половиной дня в их отношении совершается уголовное убийство".

МВД уточнило, что статистика составлена с учетом убийств как в официально оформленных парах, включая официальные и гражданские браки, так и убийств, совершенных любовниками или теми мужчинами, с которыми женщины недавно познакомились.

В минувшее воскресенье в связи с постоянно высоким уровнем гибели женщин правительство Франции объявило, что в стране будут проведены "общенациональные слушания" на тему борьбы против "насилия в рамках семьи". Как сообщило Agence France-Presse, одна из феминистских организаций насчитала с 1 января нынешнего года 76 убийств женщин сожителями. По мнению агентства, такой показатель свидетельствует об ухудшении ситуации в данной сфере.