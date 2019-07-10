Акционеры "Рустави 2" отказались увольнять гендиректора телеканала

ТБИЛИСИ, 10 июля. /ТАСС/. Акционеры грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" в среду не поддержали идею владелицы ее 9%-ной доли Нино Нижарадзе уволить с поста генерального директора Нику Гварамию.

"Заседание партнеров компании не поддержало требование одной из владелиц Нино Нижарадзе об увольнении Гварамии. Сторона Нижарадзе одним из аргументов в пользу увольнения директора называла редакционную политику. На голосовании эту идею кроме самой Нижарадзе никто не поддержал", - сказано в сообщении телекомпании.

Она оказалась в центре внимания общественности после того, как в воскресенье ее ведущий Георгий Габуния в передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес российских властей. Его высказывания резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook.

Высказывания Габунии стали причиной митингов у здания "Рустави 2". Люди в течение двух дней требовали отставки как Габунии, так и самого Гварамии. В конечном итоге Гварамия на два месяца отстранил от работы телеведущего, однако сам отказался уходить в отставку, объяснив это тем, что выходка Габунии не была согласована ни с кем.

На этом фоне обострились грузино-российские отношения. Во вторник Госдума РФ обратилась к правительству России с рекомендацией введения санкций против Грузии, однако президент России Владимир Путин не разделил мнения парламентариев.