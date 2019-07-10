Кабмин внес в Думу проект о расширении списка нотариальных услуг, получаемых удаленно

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство РФ в среду внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в Основы законодательства РФ о нотариате, призванный расширить практику получение нотариальных услуг через удаленный доступ.
Согласно инициативе, нотариусы по запросу клиентов смогут совершить удаленно такие нотариальные действия, как выдача свидетельства верности перевода, передача документов физических и юридических лиц, принятие от должников в депозит денежных средств для передачи кредитору, установление задолженности. Нотариусы также получат право устанавливать "личность гражданина, его представителя или представителя юридического лица" без документов или в случае возникновения сомнений в их подлинности "посредством единой информационной системы персональных данных".
Кроме того, законопроектом устанавливается возможность предоставлять сведения об открытии наследственного дела через интернет, совершать удаленно сделки между двумя и более нотариусами. Вводится порядок исправления допущенных технических ошибок.
Согласно пояснительным материалам, законопроект обеспечивает возможность "автоматизированной проверки информации о нотариальном документе с использованием машиночитаемой маркировки". Кроме того, устанавливаются правила взаимодействия Единой информационной системы нотариата (ЕИС) с другими информационными системами. Так, согласно тексту, "участник информационного взаимодействия имеет право проверить сведения о нотариальном документе посредством направления запроса" в ЕИС в электронной форме "с использованием машиночитаемой маркировки".
Как заявил в мае этого года премьер-министр Дмитрий Медведев, система электронного нотариата "становится реальностью". Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он напомнил, что "можно проверить подлинность любой доверенности в Единой информационной системе нотариата, разработан законопроект, который расширит получение нотариальных услуг в удаленном доступе".