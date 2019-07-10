Кабмин внес в Думу проект о расширении списка нотариальных услуг, получаемых удаленно

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство РФ в среду внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в Основы законодательства РФ о нотариате, призванный расширить практику получение нотариальных услуг через удаленный доступ.

Согласно инициативе, нотариусы по запросу клиентов смогут совершить удаленно такие нотариальные действия, как выдача свидетельства верности перевода, передача документов физических и юридических лиц, принятие от должников в депозит денежных средств для передачи кредитору, установление задолженности. Нотариусы также получат право устанавливать "личность гражданина, его представителя или представителя юридического лица" без документов или в случае возникновения сомнений в их подлинности "посредством единой информационной системы персональных данных".