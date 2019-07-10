Ленобласть направила 7,6 млрд рублей на строительство и ремонт социальных объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области направило 7,6 млрд рублей на строительство, реконструкцию и проектирование 102 объектов социальной инфраструктуры в 2019 году. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергей Шалыгин на форуме в рамках выставки-ярмарки "Агрорусь" в Петербурге.

"Лимит финансирования на строительство, реконструкцию и проектирование социальных объектов в рамках адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2019 года составил 7,6 млрд рублей. В 2019 году будет профинансировано строительство 102 социальных объектов, из них 48 перешли с 2018 года, 27 новых объектов и 27 объектов проектирования", - сказал Шалыгин.

В 2019 году областной комитет по строительству планирует завершить строительно-монтажные работы на 40 социальных объектах, из них 28 - ввести в эксплуатацию в текущем году. "Среди них шесть объектов здравоохранения, 11 спортивных объектов, три объекта культуры, семь образовательных объектов и одно пожарное депо", - добавил заместитель председателя комитета.

Из планирующихся к вводу в 2019 году 28 объектов социальной инфраструктуры комитет по строительству получил разрешение на ввод пяти объектов - фельдшерско-акушерский пункт в поселке Семрино, амбулатория в деревне Вартемяги, детский спорткомплекс "Приозерский" и дом культуры в городском поселке Новоселье.