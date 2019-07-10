На Кубани снимут фильм для федерального телеканала о "Золотом кольце Боспорского царства"

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Творческая группа Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) в августе приступит к съемкам научно-популярного фильма об уцелевших объектах античности на Кубани, в Крыму и Севастополе, а также в Ростовской области, вошедших в межрегиональный турмаршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", фильм выйдет в эфире одного из федеральных телеканалов. Об этом сообщил ТАСС председатель регионального отделения РГО Иван Чайка.

Ранее губернатор Краснодарского края сообщил, что уцелевшие на Кубани объекты античности, современные площадки винного туризма и тематические шоу, вошедшие в межрегиональный турмаршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", с начала года посетили уже около 200 тысяч туристов. Ранее разработчики проекта рассказывали, что на Юге России уцелело гораздо больше объектов античности, чем в Европе, из-за того, что здесь не велась плотная застройка районов, где были расположены античные полисы.

"В августе мы приступим к съемкам фильма, который будет называться "Путешествие по золотому кольцу Боспорского царства", уже пишется сценарий. Он будет рассказывать и об исторической составляющей проекта, и о тех самых интересных локациях, которые есть в туристическом маршруте. Фильм выйдет в эфире федерального телеканала, а также будет выставлен на сайте проекта. В большей степени это будет научно-популярный фильм, потому что будет рассказывать широкой аудитории об исторической основе, то есть о тех событиях античных времен, которые происходили на современной территории юга России", - сказал Чайка.

Руководитель регионального отделения РГО уточнил, что для съемок фильма выделен медиагрант Русского географического общества. "Его поддержал Дмитрий Сергеевич Песков, руководитель медиасовета РГО и пресс-секретарь президента. Фильм будет популяризировать этот глобальный туристический проект и сами объекты маршрута, чтобы люди могли это увидеть и отправиться в путешествие. С некоторыми из этих мест связаны и важные события в жизни современной России, если брать, например, Херсонес", - резюмировал Чайка.

По данным пресс-службы проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", 18 июля в Москве на презентации маршрута "Винные дороги Боспорского царства" запланировано подписание соглашения о совместной реализации проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" Русского географического общества и федерального государственного унитарного предприятия "Президент-Сервис" управления делами президента РФ.

О проекте

Новинкой 2019 года стал запуск межрегионального туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства". Он объединяет более 30 объектов античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма, тематические шоу. Маршрут пользуется большой популярностью у иностранцев, объекты уже успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии.

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. В мае проект стал победителем международной премии "Хрустальный компас" в номинации "Признание общественности", набрав порядка 21 тысячи голосов победитель в номинации "Признание общественности" определяется в ходе интернет-голосования.