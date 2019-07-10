Морской фестиваль в Петербурге начался с визитов гостей на копии судов XVIII века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Крупнейший петербургский морской фестиваль "Балтийская яхтенная неделя" стартовал в среду с открытия для свободного посещения шхун "Леди Л", "Надежда" и "Полтава". Открытый трап является одной из традиций этого ежегодного фестиваля, сообщили журналистам в пресс-службе комитета по развитию туризма города.

"В формате открытого трапа для гостей фестиваля будут работать парусники "Леди Л" (длина 23 метра) и "Надежда" (длина 36 метров), которые пришвартованы на Университетской набережной, а также один из самых грандиозных яхтенных проектов современности, парусник "Полтава", он пришвартован на Английской набережной", - рассказали в комитете.

Капитан "Леди Л" Максим Коршунов рассказал ТАСС, что парусник воссоздан по собирательному образу грузовых и почтовых судов XVIII века. "Этот корабль является последним парусником из проекта "Грумант", детища конструктора Андрея Ахмедова. "Леди Л" - безусловно самостоятельный проект, у него не было конкретного исторического прототипа, как у кораблей "Полтава" и "Штандарт". Это, скорее, собирательный образ: так выглядела быстроходная почтовая или грузовая шхуна XVIII столетия", - сказал Коршунов.

Парусник "Леди Л" представляет собой усовершенствованную версию судов XVIII века, шхуна имеет стальное дно и множество парусов, что делает ее более устойчивой. В отличие от "Леди Л", "Полтава" - судно, точно воссозданное по чертежам XVIII века. Эта копия первого линейного корабля Балтийского флота, 54-пушечной "Полтавы", была спущена на воду 27 мая 2018 года. В 2018 году это судно принимало участие в мероприятиях в честь Дня ВМФ в Кронштадте.

После двух дней свободного посещения парусники встанут у стен Петропавловской крепости, где развернется основная программа "Балтийской яхтенной недели", в том числе губернаторский смотр кораблей, продолжающий традицию начала ХХ века. На пляже Петропавловской крепости развернется "Морская деревня" - площадка с кинотеатром, лекторием и выставками.

"Балтийская яхтенная неделя"

Фестиваль "Балтийская яхтенная неделя" проходит в Петербурге в третий раз. Мероприятие проводится в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи. Организаторы фестиваля - комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Санкт-петербургский парусный союз - заявляют, что его цель - поддержать статус города как хранителя главных морских традиций России, повысить внимание к яхтенному спорту и показать горожанам и туристам многообразие парусной культуры. "Ожидается, что в ближайшие годы "Балтийская яхтенная неделя" войдет в десятку крупнейших мировых морских праздников мира", - отмечают в комитете по развитию туризма, напоминая, что в 2018 году на фестивале побывали более 100 тысяч зрителей.

В рамках "Балтийской яхтенной недели" пройдут водные шоу с участием парусников. Также предусмотрена вечерняя концертная программа с участием российских артистов. По традиции кульминацией развлекательной программы станут водно-световое шоу с участием парусников и праздничный фейерверк.