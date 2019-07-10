Все пассажиры экстренно севшего в Калуге самолета уехали в Москву

ТАСС, 10 июля. Пассажиры самолета авиакомпании Montenegro Airlines, который совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги из-за потерявшего сознание первого пилота, уехали в Москву. Для тех, кто не уехал на такси, городская администрация предоставила автобус, рассказала ТАСС советник гендиректора калужского аэропорта Елена Галанова.

Самолет, который следовал из черногорского Тивата в московский аэропорт Домодедово, совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги из-за обморока у одного из пилотов. На борту самолета находились 86 пассажиров, никто из них не пострадал.

"Все пассажиры самолета, совершившего экстренную посадку в аэропорту Калуги, уехали в Москву, часть на такси, а другая часть - организованно, на автобусе, который предоставила администрация города", - сказала Галанова.

По ее данным, также в Калугу прилетел из Москвы борт, который доставил нового пилота авиакомпании Montenegro Airlines для перегона совершившего экстренную посадку самолета. Как добавила Галанова, на этом самолете в Москву будет доставлен и пилот, который потерял сознание и прошел обследование в Калужской областной больнице.

"По данным аэропорта Домодедово, этот самолет уже должен в 21:00 мск прибыть в Москву, а в 21:22 мск начать посадку на рейс в черногорский Тиват", - объяснила собеседница.

Врачи, обследовавшие потерявшего сознание пилота, диагностировали у него синкопальное состояние (кратковременный обморок не более минуты, которому сопутствует снижение тонуса мышц).