В Минздраве КЧР сообщили, что пожаловавшаяся Путину женщина не обращалась за лекарствами

ЧЕРКЕССК, 10 июля. /ТАСС/. Жительница Карачаево-Черкесии (КЧР), которая в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным пожаловалась на то, что льготникам не предоставляют рецептурные препараты, не обращалась за лекарствами в больницу. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения республики.

"С начала текущего года А. А. Едиева с вопросом о лекарственном обеспечении сахароснижающих препаратов в Усть-Джегутинскую центральную районную больницу не обращалась", - сказали в министерстве.

В ведомстве пояснили, что Аминат Едиева является льготником, но с 1 января отказалась от получения социальной помощи. Возобновить получение лекарств женщина сможет, подав соответствующее заявление с 1 ноября.

По данным министерства, в 2018 году Едиева получила 121 рецептурный препарат на сумму 26,4 тыс. рублей, женщина состоит на учете у эндокринолога и участкового терапевта. Для анализов и осмотров к ней выезжают врачи по причине немобильности женщины. Жительнице региона разъяснили правила обеспечения лекарствами льготников, добавили в ведомстве.

Ранее следственные органы в Карачаево-Черкесии начали проверку обеспечения льготников лекарственными препаратами после обращения жительницы республики к президенту.