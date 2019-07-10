В Минздраве рассказали о состоянии доставленных в Россию из Ирака детей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Состояние здоровья детей, эвакуированных из Ирака в Россию, стабильное. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минздрава РФ.

"По информации сотрудников Минздрава России и врачей Всероссийского центра медицины катастроф Минздрава (ВЦМК) России, которые сопровождали детей из Республики Ирак, маленькие пациенты перенесли полет хорошо, состояние у всех стабильное", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В эвакуации участвовали бригада специалистов-медиков ВЦМК "Защита", НМИЦ здоровья детей, Московского НИИ психиатрии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, Российского центра судебно-медицинской экспертизы, а также сотрудники Минздрава России.

Очередная группа из 33 детей, матери которых находятся в иракской тюрьме из-за участия в террористических организациях, прибыла в Москву ранее в среду на самолете МЧС РФ.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, работа по возвращению детей российских граждан из Ирака завершится в августе. Как сообщалось ранее, были подготовлены документы для возвращения порядка 50 детей. Преимущественно это дети в возрасте до четырех лет, родившиеся за пределами России.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия, которая занялась содействием возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года и феврале 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 57 детей.