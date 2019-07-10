Чеченский туристический центр открылся в Париже

ПАРИЖ, 10 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Делегация Чеченской Республики, которая находится с визитом во Франции, открыла чеченский туристический информационный центр во французской столице. Как сообщил корреспонденту ТАСС министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев, в ближайшее время будет также запущен тематический интернет-сайт на нескольких языках.

"Мы сегодня открыли в Париже при визовом центре, там, где люди получают российскую визу, туристический информационный центр Visit Chechnya ("Визит Чечня")", - рассказал Байтазиев. По его словам, это первый из четырех центов, соглашение по которым было подписано на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Следующие должны появиться в Берлине, Берне и Стамбуле.

Министр рассказал, что все брошюры и прочие информационные материалы переведены на французский язык. В них содержатся ответы на самые разные вопросы, в том числе по части одежды и алкоголя на территории ЧР. Также представлены предложения двух- и трехдневных туров, есть памятки с маршрутами до города Грозный и карта республики с указанием достопримечательностей.

"Скоро у нас будет запущен новый сайт, где будет представлен туристический логотип и новый слоган Чеченской республики. У него уже есть английская версия, планируем его перевести сразу на китайский, арабский, французский и немецкий языки", - добавил он.

"По нашей статистике, к нам в течение [последних] полутора лет стало приезжать больше французов", - отметил Байтазиев. Он добавил, что в республике есть как пятизвездочные отели, так и обширная развлекательная инфраструктура. "До миллиона человек в год примерно мы можем легко принять", - указал министр.

Первый ТИЦ Visit Chechnya открылся в мае 2018 года в Санкт-Петербурге. Основная деятельность офисов направлена на развитие въездного туризма в Чечню, а также развитие комфортной и безопасной среды для ее гостей. По последним данным министерства туризма Чечни, около 150 тыс. туристов - жители России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья - побывали в республике в 2018 году. Наиболее популярными местами для туристов в 2018 году стали горнолыжные курорты "Кезеной-Ам" и "Ведучи", город Грозный, курорт "Серноводск-Кавказский" и туристический комплекс "Нихалоевские водопады".