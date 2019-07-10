Госдума намерена рассмотреть в I чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг планирует рассмотреть в первом чтении резонансный законопроект, который возвращает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, запрещенных в 2014 году. Автором этой инициативы выступил депутат-единоросс Сергей Боярский.

Согласно документу, курение допускается "в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом".

За и против курилок

Законопроект после внесения в Госдуму вызвал широкую дискуссию. В его поддержку высказалась фракция "Единая Россия", комитет-соисполнитель (по транспорту и строительству) и - после долгих колебаний - профильный комитет по охране здоровья. Сам Боярский подчеркивал, что инициатива нацелена на "защиту здоровья людей, вынужденных вдыхать продукты горения табака в местах, в которых систематически нарушается установленный запрет на курение".

Резко против законопроекта неизменно выступает Минздрав РФ. Его представители указывали, что возвращение курительных комнат в аэропорты подвергнет воздействию табачного дыма некурящих людей, поскольку, по данным международных исследований, концентрация вредных веществ в воздухе помещений рядом с курилками в разы выше. В ведомстве обращали внимание, например, что в аэропорту Шереметьево до демонтажа курилок "уровень загрязнения твердыми микрочастицами в помещениях рядом с курительными комнатами в четыре-шесть раз превышал уровень, рекомендованный стандартом качества воздуха Всемирной организаций здравоохранения, а в самой курительной комнате - в 55 раз".

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявлял, что "курилки - это не способ изоляции курильщика, это, кроме всего прочего, еще и способ социализации курения как такового". Он приводил научные данные, согласно которым "сам по себе факт наличия курилок влияет на потребление табака".

При этом первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев пояснял, что речь идет именно о разрешении (но не обязанности) аэропортам оборудовать комнаты для курения в местах, где находятся транзитные пассажиры. Он отмечал, что запрет на курение в так называемых чистых зонах воздушных гаваней постоянно нарушается: "люди курят в комнате матери и ребенка, в туалетах, нанося вред не только себе, но и окружающим".

Комитет Совета Федерации по социальной политике дал на законопроект отрицательное заключение. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль назвал инициативу вредной и противоречащей здравому смыслу.

Точка зрения отраслевых ассоциаций

Ранее в адрес председателя думского комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова поступило письмо от генерального директора ассоциации "Аэропорт" (объединяющей более 150 предприятий) Виктора Горбачева, в котором выражается поддержка инициативе Боярского. Согласно письму, запрет на курение внутри зданий аэровокзального комплекса "создает неудобства для курящих пассажиров, прошедших досмотр и находящихся в стерильной зоне, а также для пассажиров транзитных рейсов". В результате пассажиры используют для курения неподходящие места (туалеты), чем создают дискомфорт для других пассажиров", - говорится в нем.

При этом, по словам Горбачева, "вся необходимая инфраструктура для обустройства курительных комнат в аэровокзальных комплексах уже создана и может вновь эксплуатироваться после принятия законопроекта, что не потребует дополнительных затрат операторов аэропортов и не отразится на повышении тарифов и сборов на услуги в аэропорту".

В свою очередь председатель Общероссийского объединения пассажиров Игорь Зотов направил письмо Боярскому, в котором высказал мнение, что "создание комнат для курения в аэропортах, на их территории будет рациональным решением и не будет способствовать нарушению прав некурящих пассажиров, а позволит пассажирам воспользоваться широким спектром сервисов и услуг, что будет способствовать комфортному ожиданию вылета в воздушных гаванях России". "При этом следует расположить данные комнаты вне непосредственной близости от зала ожидания и детских комнат", - указал он.

Антитабачный закон

Антитабачный закон вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 года, он запрещает курить на территории школ и вузов, учреждений культуры и спорта, на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах, нельзя курить на территории санаторно-курортных учреждений, внутри госучреждений и на автомобильных заправочных станциях. Запрещено курение на борту самолетов (раньше решение о запрете курения в авиалайнерах принимали авиакомпании), в метро и на всех видах общественного транспорта. Курение около и внутри вокзалов, портов и аэропортов также считается нарушением закона. Чтобы закурить, требуется отойти от входа на 15 метров.

После вступления в силу закона в Госдуму не раз вносились инициативы о возвращении курилок в аэропорты, однако ни одна из них пока не была подержана палатой.