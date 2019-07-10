Экипаж идущего на мировой рекорд самолета миновал Южный полюс

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Международный экипаж, который пытается установить мировой рекорд по скорости облета Земли на самолете Gulfstream G650ER, пересек Южный полюс по пути в город Пунта-Аренас в Чили. Об этом сообщили в среду в Twitter организаторы полета One More Orbit.

"Экипаж доложил о прохождении над Южным полюсом в 16:41 по времени Восточного побережья США (23:41 мск 10 июля) <...> Сейчас они держат курс на Пунта-Аренас", - говорится в сообщении. Команда планировала миновать Южный полюс на высоте более 14,3 км.

Организаторы One More Orbit предупредили, что с борта Gulfstream G650ER невозможно заметить постоянную антарктическую станцию США Амундсена-Скотта, действующую с 1956 года. Это обусловлено тем, что на этой станции в настоящий момент потушены все огни из-за важных экспериментов, проведению которых освещение может помешать.

Самолет вылетел с территории Космического центра им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал во вторник в 16:32 мск. В среду после пересечения Северного полюса и приземления на дозаправку в Нур-Султане к экипажу присоединился российский летчик-космонавт Геннадий Падалка. Он остался на Маврикии после дозаправки самолета на этом острове в западной части Индийского океана в среду. В состав экипажа входят бывший астронавт NASA Терри Вертс, британский летчик Хэмиш Хардинг и еще шесть человек из Великобритании, Германии, Дании, Польши, Украины и ЮАР.

Из Чили экипаж рассчитывает вернуться во Флориду 11 июля.

Экипаж ставит своей целью установить новый мировой рекорд по скорости облета Земли на самолете с пересечением Северного и Южного полюсов. Для этого нужно за приблизительно 48 часов одолеть общую дистанцию 40,2 тыс. км со скоростью 838 км/час. Полет приурочен к отмечаемому 20 июля 50-летию первой в истории высадки человека на Луне в рамках экспедиции Apollo 11 ("Аполлон-11").