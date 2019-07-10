Кузнецова сообщила, что вернувшиеся из Ирака дети находятся в хорошем физическом состоянии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что российские дети, вернувшиеся в Россию в среду специальным рейсом из Ирака, находятся в хорошем физическом состоянии, в ближайшее время их могут отпустить домой. Об этом она сообщила журналистам в четверг.

"Мы ожидали всякого, к счастью, дети в достаточно хорошем физическом состоянии, здоровые - доктора их осмотрели <...> Если сейчас не найдут серьезных заболеваний, то они в ближайшее время, по опыту предыдущих выездов, будут на следующий день отпущены домой", - сказала Кузнецова после встречи с детьми в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей.

Кузнецова добавила, что после окончания обследования детей передадут родственникам и развезут по восьми регионам России.

Она такде сообщила, что порядка 30 российских детей будут находиться в последней группе, которую планируется вывезти из Ирака в августе.

"Теперь у нас следующая задача - это последняя группа детей, которая осталась там [в Ираке]. Мы будем очень тщательно готовить этот вылет, детей точно будет порядка 30", - сказала Кузнецова журналистам в четверг.

Она отметила, что по поводу одного ребенка сейчас решается вопрос, так как остальные его братья и сестры являются гражданами другого государства.

"Если сейчас примут решение оформлять ему гражданство другого государства, то, значит, у нас будет 29 детей. Но другой вопрос - шестеро детей из союзных государств, сейчас их родители хотят оформить гражданство РФ. Если это случится, то у нас будет 35 детей", - пояснила детский омбудсмен, добавив, что нужно постараться вывезти детей как можно скорее.

Она подчеркнула, что в настоящее время также поступают обращения по вывозу российских детей из Сирии. "Больше 200 обращений к нам по розыску [в Сирии] ребятишек разного возраста. Сейчас очень важно, как будет выстроена работа там", - заключила Кузнецова.

Специальный рейс МЧС в среду доставил в Россию из Ирака 33 российских ребенка в возрасте от одного года до четырех лет. Состояние детей после перелета стабильное, перед передачей родственникам их обследуют в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в Москве. Как отмечала ранее Кузнецова, работу по возвращению детей, чьи матери находятся в иракской тюрьме из-за участия в террористических организациях, планируется завершить в августе. В основном это дети в возрасте до четырех лет, родившиеся за пределами России.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года и феврале 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 57 детей.