Санья вошел в десятку городов Китая с лучшей деловой средой

Курортный город Санья оказался в лидерах благодаря инициативам властей по оптимизации деловой среды и успехам в продвижении строительных проектов, говорится в докладе по итогам форума, посвященном оценке деловой среды китайских городов в 2019 году. Город Санья был отобран для рейтинга в мае прошлого года.

САНЬЯ /Китай/, 11 июля. /ТАСС/. Санья в южной китайской провинции Хайнань вошел в десятку городов страны с лучшей деловой средой. Об этом, как пишет газета "Хайнань жибао" , было объявлено на состоявшемся в Пекине Китайском международном форуме бизнес-среды.

За последний год, пишет издание, власти города провели целый ряд институциональных преобразований, создали Управление по вопросам деловой среды в целях оптимизации деловых процессов и интернационализации деловой среды. Усилия на этом направлении, отмечается в материале, будут способствовать реализации проекта строительства пилотной зоны свободной торговли в провинции Хайнань.

Правительство города Санья в начале июля объявило об утверждении двухлетнего плана действий, предусматривающего целый комплекс мер, которые позволят значительно улучшить состояние деловой среды в городе. Программа нацелена на то, чтобы решить имеющиеся трудности компаний при работе на местном рынке, а также придать толчок развитию городской экономики.

Принятый правительством города Санья план действий на 2019-2020 годы включает в себя 76 позиций по 16 ключевым направлениям. В их числе, в частности, вопросы открытия новых предприятий, выдачи разрешений на строительство, подачи газа, воды, электроэнергии, телекоммуникационной сферы, финансовых операций, оптимизации налоговой системы, продвижения международной торговли, защиты прав интеллектуальной собственности, осуществления контроля за рынком, развития туризма, повышения занятости населения и т.д.

Власти провинции Хайнань активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.