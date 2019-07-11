В Госдуме считают, что водительские права в России скоро могут стать электронными

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Водительское удостоверение в России в обозримом будущем может быть переведено в электронный вид, работа в этом направлении ведется. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

"Права скоро будут электронными, над этим уже работают, я знаю", - сказал он.

Депутат пояснил, что в рамках национального проекта "Цифровая экономика" будет реализована "ведомственная подпрограмма по цифровизаци на транспорте". "И я считаю, что права должны войти в эту программу. Это будет намного удобнее для водителей", - добавил Москвичев.

Со своей стороны первый зампредседателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков заметил, что в ряде стран уже есть единая карта, являющаяся универсальным удостоверением личности, на которую помимо персональных данных записаны банковские реквизиты, кредитная история и информация о водительской лицензии. В беседе с корреспондентом ТАСС он указал на то, что в рамках процесса цифровизации должна появиться дорожная карта по созданию таких документов.

"Это либо единый документ, который заменяет удостоверение личности, паспорт и права, либо это отдельно электронный паспорт и электронные права. Если это электронные права, то в них как правило заносятся данные о водителе, его персональные данные", - перечислил возможные варианты Лысаков.

При этом он особо подчеркнул, что на реализацию данной инициативы потребуется существенное время, "не год, и не два". "По моим ощущениям, учитывая, что для этого необходимо финансирование и техническая, технологическая база и соответствующее время для того, чтобы этот технологический проект реализовать, раньше, чем через 4-5 лет говорить будет не о чем", - заключил депутат.